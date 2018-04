Wladimir Putin (links) trifft Recep Tayyip Erdogan. Archivbild Quelle: Anatoly Maltsev/EPA/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin trifft heute das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Die beiden wollen sich einen Tag vor einem Gipfeltreffen in Ankara zum Krieg in Syrien bilateral beraten. Dabei soll es nach Kreml-Angaben auch um den Kampf gegen den Terrorismus gehen.



An dem Syrien-Gipfel am Mittwoch nimmt auch der iranische Präsident Hassan Rohani teil. Russland und Iran unterstützen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, die Türkei die Opposition.