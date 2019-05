Explosion in Dschisr al-Schughur in der Provinz Idlib.

Quelle: Mustafa Dahnon/dpa

Bei einer Explosion in der syrischen Provinz Idlib sind mindestens 15 Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden. Das berichtet der örtliche Zivilschutz. Die Provinz ist die letzte Region Syriens, die noch überwiegend in der Hand von Rebellen ist.



An diesem Donnerstag kommen Russland, der Iran und die Türkei erneut zu Gesprächen über Syrien zusammen. Das Treffen findet in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan statt. Es geht um die Situation in Idlib und humanitäre Hilfe.