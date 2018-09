Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Danny Gohlke/dpa

Vor dem Tag der Deutschen Einheit hat die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, an alle Landsleute appelliert, sich nicht mit der Benachteiligung von Ostdeutschen abzufinden.



"Es gibt Unterschiede, die nach fast 30 Jahren Einheit schmerzen", sagte die SPD-Politikerin dem "Tagesspiegel am Sonntag". Es sei inakzeptabel, dass Ostdeutsche im Schnitt länger arbeiteten als die Menschen in Westdeutschland, aber 15 Prozent weniger Gehalt bekämen, sagte Schwesig.