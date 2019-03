Stahlarbeiter von ThyssenKrupp legten die Arbeit nieder.

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben Tausende Beschäftigte mit Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen Druck auf die Arbeitgeber gemacht. Insgesamt hätten sich mehr als 10.000 Stahlarbeiter an den Aktionen beteiligt, teilte die IG Metall mit.



Die IG Metall fordert bei der nächsten Verhandlungsrunde an diesem Samstag für die etwa 72.000 Stahlkocher sechs Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben eine Erhöhung von 2,5 Prozent angeboten.