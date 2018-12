Die Gewerkschaft fordert für Ärzte mehr Geld.

Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund will eine deutliche Arbeitsentlastung für rund 55.000 Mediziner an kommunalen Krankenhäusern durchsetzen. Außerdem fordert die Gewerkschaft eine lineare Erhöhung der Gehälter um fünf Prozent.



Zur Begründung hieß es, dass hoher Druck, zu wenig Freizeit und zu wenig Schlaf für die meisten Ärzte in deutschen Krankenhäusern zum Alltag gehörten. Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) beginnen am 21. Januar.