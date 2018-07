Gerettete Touristen sitzen auf einer Rettungsinsel. Quelle: Srb/XinHua/dpa

Rettungsteams haben nach zwei Bootsunglücken vor der Küste Thailands die Leichen von 18 chinesischen Touristen geborgen. Ein Toter sei am Donnerstag gefunden worden, die übrigen am Freitag, sagte der Chef des örtlichen Katastrophenschutzes.



38 Menschen wurden demnach noch vermisst. Die Suche nach den verunglückten Touristen wurde ausgeweitet. Bei starkem Wind und hohen Wellen waren am Donnerstag vor der Küste der thailändischen Ferieninsel Phuket zwei Boote mit 146 Menschen an Bord gesunken.