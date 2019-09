Katrin Göring-Eckardt (Grüne). Archivbild

Quelle: Peter Endig/dpa

Nach den Wahlen in Brandenburg und Sachsen befasst sich die Grünen-Bundestagsfraktion mit Hetze von Rechts, rechtem Terror und Wegen für mehr Zusammenhalt.



"30 Jahre nach der friedlichen Revolution steht unsere Demokratie stark unter Druck", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. "Unser Auftrag ist es, mit Mut und Haltung der klare Gegenpol zu sein." In gut sieben Wochen findet in Thüringen die Landtagswahl statt.