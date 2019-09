Ob das Programm vor allem auf Anreize setzen soll oder auch auf Vorgaben und Verbote, war zwischen SPD, CDU und CSU umstritten. Man sei "fest entschlossen, das Beste zu erreichen", sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer im oberfränkischen Kloster Banz, wo sie die CSU-Landtagsfraktion besuchte. CSU-Chef Markus Söder mahnte, man habe "nur einen großen Wurf".



Kanzlerin Merkel will an diesem Sonntag zum UN-Klimagipfel nach New York reisen. Dort wird sie am Montag eine Rede halten. Ziel der Bundesregierung ist es, den Treibhausgas-Ausstoß Deutschlands bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken: von aktuell rund 866 Millionen auf 563 Millionen Tonnen jährlich.