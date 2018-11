"Die Vorstellung, dass man Menschen an innereuropäischen Grenzen zurückweisen kann, dass man Menschenrechtsstandards außer Kraft setzen kann, das ist insgesamt ein sehr anti-europäischer Ansatz", geißelt Karl Kopp von der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl die eingeschlagene Richtung der europäischen Diskussion. Es gäbe in Europa derzeit nur noch einen Grundkonsens in der Flüchtlingspolitik, und der sei, die Asylsuchenden dorthin zurückzuschicken, so sie herkämen. "Das ist es, was wir auf dem Mini-Gipfel wahrscheinlich hören werden."