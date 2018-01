Proteste gegen Weltwirtschaftsforum und Trump in Bern. Quelle: reuters

Hunderte Kapitalismus-Kritiker haben in der Schweizer Hauptstadt Bern gegen das Weltwirtschaftsforum in Davos und die Teilnahme von US-Präsident Donald Trump demonstriert.



Auf den Transparenten der Demonstranten waren Slogans wie "Eat the rich" (Esst die Reichen") und Aufrufe zum Kampf gegen den Kapitalismus zu lesen. Die Nachrichtenagentur sda berichtete, die nicht genehmigte Kundgebung sei ruhig verlaufen. Das Weltwirtschaftsforum findet vom 22. bis 26. Januar in Davos statt.