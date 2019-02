Donald Trump und Kim Jong Un bei ihrem Treffen in Singapur.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump erwartet nach dem anstehenden zweiten Gipfel mit Kim Jong Un in Vietnam weitere Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber. "Ich glaube nicht, dass das unser letztes Treffen sein wird", sagte Trump.



Er verwies erneut auf das nach seinen Worten große wirtschaftliche Potenzial Nordkoreas, das bei einer Beendigung des Konflikts um das Atomwaffenprogramm entfaltet werden könne. Trump und Kim wollen am 27. und 28. Februar in Hanoi zum zweiten Mal persönlich zusammenkommen.