Demonstration in Helsinki. Quelle: Roni Rekomaa/Lehtikuva/dpa

Vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin sind in Helsinki Tausende auf die Straßen gegangen. Dabei richteten sich die Proteste weniger gegen Trump als gegen die Menschenrechtspolitik in Russland und Einschränkungen der Pressefreiheit.



Trump wurde am Abend in Helsinki erwartet. Er war nach einem Golf-Wochenende in Schottland von Glasgow abgeflogen. Am Montag trifft er sich in der finnischen Hauptstadt mit Putin. Trump selbst sagte, er gehe mit geringen Erwartungen in das Treffen.