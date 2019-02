Kim reist mit dem Zug nach Vietnam

Quelle: dpa

Und während Hanoi die letzten Vorbereitungen trifft, ist Kim Jong Un bereits vor Ort. Er residiert mitten in der Stadt im Mélia-Hotel, das weiträumig abgesperrt ist. Vor dem Hotel und in den anliegenden Straßen stehen Schützenpanzer und bewaffnete Soldaten. Mit einem olivgrünen Sonderzug und seiner Schwester Kim Yo Jong sowie Kim Yong Chol, Berater und Vertrauter des Diktators, an Bord, hatte Kim bei Dandong in der chinesischen Provinz Liaoning die Grenze zu China überquert, fuhr an Peking vorbei immer weiter Richtung Südwesten bis nach Dong Dang im Norden Vietnams.



Für die letzten 170 Kilometer stiegen der Diktator und seine Entourage in zwei Dutzend Limousinen um und fuhren in einem Konvoi bis nach Hanoi. Die Straße wurde dabei über mehrere Stunden für den Verkehr komplett gesperrt. Als er am Dienstag Vormittag (Ortszeit) in Hanoi ankam, ging für den Diktator eine lange Reise zu Ende - seit vergangenem Samstag, 16:30 Uhr Ortszeit, war der nordkoreanische Staatschef unterwegs. Von Dandong nach Dong Dang - über 4.000 Kilometer, über 60 Stunden Reise quer durch China.