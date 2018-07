US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin wollen sich treffen. Quelle: Jorge Silva/Reuters Pool/dpa

Vor der Gipfelbegegnung des US-Präsidenten Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin am 16. Juli in Helsinki wird es anders als angekündigt kein Vorbereitungstreffen der Außenminister geben. Das sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Moskau.



US-Außenminister Mike Pompeo habe bei einem Telefonat gesagt, er sei zu beschäftigt. Stattdessen sei ein Treffen nach Helsinki denkbar. Da könne es um die Umsetzung eventueller Gipfelvereinbarungen gehen, sagte Lawrow laut der Agentur Interfax.