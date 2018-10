USA erwägen notfalls weitere Strafzölle gegen China. Archivbild Quelle: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Die USA erwägen einem Medienbericht zufolge Strafzölle gegen alle Waren aus China, sollte das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi Jinping keine Entspannung im Handelsstreit bringen. Die Maßnahmen sollten Anfang Dezember in dem Fall erlassen werden, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Insider.



Das Treffen der beiden Präsidenten ist am Rande des G20-Treffens in Buenos Aires geplant, der vom 30. November bis 1. Dezember stattfindet.