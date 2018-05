Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat die USA vor einer Aufkündigung gewarnt. Dies könne den Nahen Osten weiter destabilisieren, sagte Tsipras am Rande eines Treffens mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und dem zyprischen Präsidenten Nikos Anastasiades in der zyprischen Hauptstadt Nikosia. "Das (der Ausstieg) wird niemandem in der Region nutzen", sagte Tsipras im zyprischen Fernsehen (RIK).



Die Organisation erdölexportierender Länder will im Fall eines US-Ausstiegs aus dem Atomabkommen an ihren Bemühungen festhalten, den Ölmarkt stabil zu halten. Er sei zuversichtlich, dass die Mitgliedstaaten und die Nicht-OPEC-Partner auch in unsicheren Zeiten nicht von dem seit Jahren verfolgten Kurs abwichen, sagte OPEC-Generalsekretär Mohammed Barkindo.