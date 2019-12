Ausgangspunkt des Verfahrens in Karlsruhe ist eine Vorlage des Sozialgerichts Gotha. Die dortigen Richter sehen in den Regeln zu Leistungskürzungen einen Verstoß gegen das in der Verfassung garantierte Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Wenn sich die Leistungssätze an diesem Minimum orientierten, dürften sie grundsätzlich nicht weiter gekürzt werden. Dem steht die gesetzliche Regelung entgegen, wonach Leistungen nicht bedingungslos gewährt werden, sondern eine Kooperation der Betreffenden verpflichtend ist.