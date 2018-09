Der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Quelle: Julio Cortez/AP/dpa

Ex-Präsident Barack Obama hat Amerikaner über Parteigrenzen hinweg dazu aufgefordert, die Regierung seines Amtsnachfolgers Donald Trump bei den Zwischenwahlen im November abzustrafen.



In ungewöhnlich direkter Manier übte der frühere Präsident in einer Rede an der Universität von Illinois in Urbana-Champaign scharfe Kritik an der Trump-Regierung. Obama sagte, auch wer mit ihm politisch nicht übereinstimme, "sollte dennoch besorgt sein über unseren derzeitigen Kurs".