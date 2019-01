Der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will das Land gründlich umkrempeln. "Eine der Maßnahmen, um Brasilien aus den schlechtesten Positionen in der Weltrangliste bei der Bildung zu holen, ist der Kampf gegen den marxistischen Müll, der sich in den Bildungseinrichtungen angesiedelt hat", schrieb er auf Twitter.



Bolsonaro soll heute als Staats-Chef vereidigt werden. Er wird im Kongress seinen Amtseid ablegen und danach im Regierungspalast in Brasilia seine Antrittsrede halten.