Ein Bahnhof mit Bahnsteigdächern. Archivbild

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Bayern will auf der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern durchsetzen, dass die Deutsche Bahn ihre Kunden weniger bei Wind und Wetter im Regen stehen lässt. Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) kündigte in der "Augsburger Allgemeinen" einen Antrag an, wonach bei Bahnhofsmodernisierungen der bisherige Wetterschutz durch Bahnsteigdächer erhalten bleiben müsse.



Es sei "nicht akzeptabel, dass Bahnhöfe nach Modernisierungen und Umbauten einen schlechteren Wetterschutz haben als vorher", kritisierte er.