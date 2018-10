Syriens Außenminister Walid al-Muallim Quelle: picture alliance / abaca

Vor dem Syrien-Gipfel sperrt sich die Führung in Damaskus weiter gegen das geplante Verfassungskomitee. Die Verfassung sei eine souveräne Angelegenheit, die allein von den Syrern entschieden werden soll, sagte Syriens Außenminister Walid al-Muallim in Damaskus. Dort traf er mit dem scheidenden UN-Vermittler Staffan de Mistura zusammen.



An diesem Samstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Türkei, Russlands, Deutschlands und Frankreichs in Istanbul zu einem Vierer-Gipfel.