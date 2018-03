Über acht Millionen Kubaner sind wahlberechtigt. Quelle: Ramon Espinosa/AP/dpa

In Kuba werden heute die 605 Abgeordneten der Nationalversammlung gewählt. Überraschungen sind nicht zu erwarten, da auch nur 605 Kandidaten zur Wahl stehen. Wichtig ist die Wahl aber vor allem, weil das neue Parlament am 19. April den Nachfolger von Staatschef Raul Castro (86) wählen soll.



Dabei steht ein Generationswechsel an. Castro tritt nicht mehr an, bleibt aber Chef der mächtigen Kommunistischen Partei. Für das Amt des Präsidenten wurde bislang kein Kandidat offiziell benannt.