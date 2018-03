Vor der Wahl in Mexiko wurden bereits rund 30 Kanidaten getötet. Quelle: Diego Aguilar Caudillo/dpa

Vor den Wahlen im Sommer in Mexiko sind bereits rund 30 Kandidaten getötet worden. "Wir zählen schon etwa 30 Morde an Menschen, die an den Wahlen teilnehmen wollten", sagte Innenminister Alfonso Navarrete.



Vor allem Bürgermeisterkandidaten und Bewerber für Regionalparlamente wurden Opfer der Gewalt. Eine der am stärksten betroffenen Regionen war der Bundesstaat Guerrero im Südwesten des Landes. Am 1. Juli werden in Mexiko unter anderem der Präsident, Gouverneure und Regionalparlamente gewählt.