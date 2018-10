Trauerfeier für den ermordeten Politiker Fernando Puron Johnston. Quelle: Cortesía/Notimex/dpa

Im mexikanischen Wahlkampf sind bisher mehr als 120 Politiker getötet worden. Das teilte das Beratungsinstitut Etellekt mit, das die Gewalttaten gegen Politiker registriert. Es handele sich um den gewalttätigsten Wahlkampf seit mehr als 20 Jahren, sagte Etellekt-Direktor Ruben Salazar.



In den vergangenen zehn Monaten habe es zudem mehr als 400 Aggressionen gegen Politiker gegeben. Am schwersten treffe die Gewalt Kandidaten und Amtsträger auf lokaler Ebene. Mexiko wählt am kommenden Sonntag.