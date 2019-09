Sebastian Kurz ist ehrgeizig, irrsinnig fokussiert und irrsinnig gewinnend. Er ist ein Menschenverführer. Journalist Josef Votzi

Mit dieser Gabe legte er eine steile Karriere hin. Mit Charme und Fokus schaffte er es auch, während der zweijährigen Regierung an der Seite der FPÖ meist zu glänzen und wenig Schaden zu nehmen. Am Beispiel der Migrationsdebatte im Wahlkampf ist das aktuell gut zu beobachten. Während Ex-Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ mit harten Sprüchen um Stimmen kämpft ("Zuerst die Aggression, dann die Afghanen, dann die Asylbewerber insgesamt mit dem Ziel einer Nulllinie"), bleibt Wahlkämpfer Kurz im Ton verbindlich - aber hart in der Sache. "Aber tun wir doch nicht so, als würden wir den Fachkräftemangel dadurch lösen, dass wir ungesteuert Menschen aus Afghanistan, dem Irak, Syrien zu uns kommen lassen, die teilweise nicht alphabetisiert sind." So formuliert er das in einer der vielen Fernsehdiskussionen - betont aufrecht stehend, in Anzug und Krawatte, freundlich lächelnd.