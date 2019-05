Gläubige in der Data-Darbar-Moschee in Lahore. Archivbild

In der ostpakistanischen Metropole Lahore hat sich ein Selbstmordattentäter vor dem Eingang eines bedeutenden Sufi-Schreins in die Luft gesprengt. Nach Angaben der Polizei riss er mindestens acht Menschen mit in den Tod, Dutzende wurden verletzt - mehrere befinden sich in Lebensgefahr.



Der Angreifer hatte seine Sprengstoffweste nahe einem Polizeiwagen gezündet, als er von Beamten vor dem Data-Darbar-Schrein gestoppt wurde. Data Darbar wird täglich von Tausenden Menschen besucht.