Die deutsche Nationalmannschaft beim Training mit Joachim Löw Quelle: epa

Joachim Löw will mit Weltmeister Deutschland gleich im WM-Auftaktspiel die Ansprüche auf die Titelverteidigung in Russland untermauern. "Wir wollen ein Zeichen setzen gegen Mexiko. Den Anspruch haben wir, das Spiel zu gewinnen", sagte der Bundestrainer vor dem Spiel am Sonntag (17 Uhr im ZDF).



Man spüre, dass der Pegel der Anspannung ständig steige. "Wir haben im ersten Spiel unsere Leistung immer gebracht", betonte Löw. "Alle sind heiß", sagte Nationalspieler Julian Draxler.