Vor dem Achtelfinal-Duell gegen Schweden am heutigen Dienstag (16 Uhr) forderte das Blatt die Arbeitgeber im Alpenstaat auf: "Chefs, gebt euren Mitarbeitern fußball-frei". Die Welle der Begeisterung "beim größten Public-Viewing" zwischen Basel und Lugano soll bis ins Stadion im fernen Russland zu spüren sein.



Den Schweizer Kickern, von denen viele in der deutschen Bundesliga unter Vertrag stehen, wird geraten, das Wunder mit dem unschlagbaren Teamgeist zu schaffen, der die "Nati" schließlich weiter trug als den Nachbarn Deutschland, den entzauberten Weltmeister von 2014.



Die Euphorie in der Schweiz kennt tatsächlich kaum Grenzen. Vom "schönsten Tag seit der Erstbesteigung des Matterhorns" war in einer Kolumne die Rede. Gegen die unbequemen Schweden rechnet man sich eine realistische Chance aus, was allerdings umgekehrt ebenso gilt.