Türkeis Ministerpräsident Binali Yildirim kommt nach Berlin. Quelle: Uncredited/Pool Prime Ministry Press Service/AP/dpa

Die Linkspartei kritisiert den Umgang der Bundesregierung mit der Türkei. Alles müsse daran gesetzt werden, das Land wieder auf einen demokratischen Weg zurückzubringen, sagte der außenpolitische Sprecher der Linken, Stefan Liebich, im ZDF. "Dann wäre sie in der EU willkommen - momentan gehört sie nicht mal in die NATO."



Er erwarte von der Bundesregierung "klare Kante und nicht Duckmäusertum". Kanzlerin Angela Merkel trifft den türkischen Ministerpräsident Binal Yildirim heute in Berlin.