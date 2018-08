Zehntausende Menschen leben als Flüchtlinge in Georgien, einem kleinen Staat am östlichen Rand Europas im Kaukasus. Einem Land, das gerade viele Touristen als hippes Reiseziel und Weinparadies für sich entdecken - auch aus Deutschland. Dabei ist das von Reiseführern als Touristenziel des Jahres beworbene Georgien tief gespalten - wirtschaftlich und politisch. Die Regierungen in den verarmten, abtrünnigen Provinzen Südossetien und Abchasien im Norden treiben seit Jahrzehnten all diejenigen Bewohner in die Flucht, die gegen die Unabhängigkeit sind. Deshalb hat es sich Tiflis zur Aufgabe gemacht, einmal Mitglied in der Europäischen Union und der westlichen Verteidigungsallianz NATO zu werden.