Donald Trump gefällt sich in der Rolle des Spielverderbers. An diesem Freitag trifft er gleich in der ersten nachmittäglichen Arbeitssitzung auf sechs "Partner“, die er alle seit einer guten Woche mit Strafzöllen auf Stahl und Aluminium belegt. Er trifft auf einen wütenden kanadischen Premierminister, der die Zölle "beleidigend" schimpfte, auf den Franzosen Macron, der sie "illegal" nennt und eine auf Krawall gebürstete EU, die längst Gegenmaßnahmen beschlossen hat.



Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow versucht den Streit am Vortag herunter zu spielen: "Das Welthandelssystem ist kaputt, Donald Trump versucht es zu reparieren", sagt er in einem Pressebriefing vor Gipfelbeginn. Die Erwartungen daran, dass das G7-Treffen etwas an den Zöllen ändern könnte, sind entsprechend gering.