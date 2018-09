Nationalmannschaft beim Training (26.06.2018) Quelle: dpa

Auf Prozentrechnung wollte Weltmeistertrainer Joachim Löw nur ungern eingehen. Am Tag vor dem letzten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea (Mittwoch 16 Uhr MESZ/live im ZDF) hatte Trainer Tae-Yong Shin in der Kasan-Arena eine These aufgestellt, die seiner Mannschaft wahrlich nicht viele Chancen einräumte: "Wir haben ein Prozent Chance." Nebenbei verriet der 47-Jährige noch, dass ihm es sehr gefalle, wenn seine äußere Erscheinung mit der von Bundestrainer Joachim Löw verglichen werde: "Das ist eine große Ehre für mich. Er ist der beste Trainer der Welt. Und er zieht sich sehr modisch an."