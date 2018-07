Es könnte in Kaliningrad also eine attraktive Partie geben; nicht umsonst haben beide Teams in ihren zwei Spielen je acht Tore erzielte. Nur Russland – in drei Matches – hat bei dieser WM genauso oft getroffen. Und wo eine Niederlage nicht schlimm ist, lässt es sich umso ungenierter stürmen. Egal, mit welcher Aufstellung.