Angesichts von Vorbehalten vor Ort gegen den Bau neuer Mobilfunkmasten plant die Regierung eine als mehrjährige Kampagne angelegte "Kommunikationsinitiative". Das geht aus der Mobilfunkstrategie der Regierung hervor.



Ziel der Kampagne sei es, "transparent und neutral" über die Entwicklungen im Mobilfunk zu informieren und in einen vertieften Dialog mit den Bürgern zu treten. In Deutschland gibt es nach wie vor viele "weiße Flecken" beim Mobilfunk, vor allem auf dem Land. Die Regierung will das ändern.