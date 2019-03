Eine Spritze mit Flüssigkeit. Symbolbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

So viele Wissenschaftler wie nie zuvor arbeiten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) derzeit an einem universellen Grippe-Impfstoff. Bislang müssen Impfstoffe jährlich auf die jeweils kursierenden Virenstämme abgestimmt werden. Das sei aufwendig, außerdem kursierten oft auch andere Stämme als erwartet.



"Ein universeller Grippe-Impfstoff ist der Heilige Gral", sagte Martin Friede, WHO-Koordinator für Impfstoffe. Wann so ein Stoff verfügbar sein wird, sei aber schwer vorauszusagen.