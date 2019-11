Außenminister Heiko Maas. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Außenminister Heiko Maas reist heute zur Vorbereitung des Ukraine-Gipfels nach Kiew. Dort will er vor allem mit Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen. Selenskyj wird sich in drei Wochen in Paris mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel treffen.



Man habe jetzt die Gelegenheit, entscheidende Schritte hin zur einer Lösung der Krise zu gehen, sagte Maas vor seiner Abreise. Es ist der erste Gipfel dieser Art seit mehr als drei Jahren.