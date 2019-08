Um 1900 hat man auch in Berlin ganz selbstverständlich in der Spree gebadet. In vielen Städten sind kurz vor der Jahrhundertwende zahlreiche Flussbadeanstalten gebaut worden, allein in Berlin waren es rund 30. Wegen der Industrialisierung und der damit einhergehenden schlechten Wasserqualität wurden die Bäder bis 1925 alle geschlossen. Jan Edler hat die Jahreszahl im Blick: "Es wäre doch schön, wenn wir es 100 Jahre, nachdem das letzte Bad geschlossen wurde, bis 2025 schaffen würden, dass man in der Spree - zumindest zeitweise - wieder schwimmen kann."