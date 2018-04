Papst Franziskus spricht vom Balkon des Petersdoms. Archivbild Quelle: Uncredited/L'Osservatore Romano/AP/dpa

Zur Vorbereitung der Osternachtmesse ist der Petersdom in Rom für Touristen geschlossen worden. Auch auf dem Petersplatz davor laufen letzte Arbeiten für die Osterfeierlichkeiten mit Papst Franziskus.



Die Osternachtfeier heute Abend sowie der Ostergottesdienst auf dem Petersplatz am Sonntagmorgen mit dem päpstlichen Segen "Urbi et orbi" um 12 Uhr bilden den Höhepunkt des Festes in Rom. Wie in den vergangenen Jahren finden die Feiern wegen Terrorgefahr unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt.