Bahn-Aufsichtsrat plant Verkauf von Tochter Arriva. Archivbild

Quelle: Lee Sanders/News Team International/dpa

Die Pläne der Deutschen Bahn für einen Verkauf ihrer Auslandstochter Arriva werden konkreter. Ziel ist mehr Geld für Investitionen in die Eisenbahn in Deutschland. Der Aufsichtsrat wolle im September endgültig über einen Verkauf entscheiden, erfuhr die dpa aus Kreisen des Gremiums.



DB Arriva sitzt im nordenglischen Sunderland und betreibt mit 56.000 Beschäftigten Busse und Züge in 14 europäischen Ländern. Bahnchef Richard Lutz hatte dem Bund vorgeschlagen, Arriva zu verkaufen.