Boris Johnson auf dem Weg ins Kabinett

Quelle: Paul Ellis/PA Wire/dpa

Der britische Premierminister Boris Johnson will mit der EU ein Freihandelsabkommen nach dem Vorbild Kanadas aushandeln. Das sagte Johnson wenige Stunden vor dem Austritt des Landes. Auch mit anderen Ländern weltweit sollen Gespräche über Freihandel aufgenommen werden.



Großbritannien bleibt bis Ende 2020 in einer Übergangsphase noch an die EU gebunden. Für Bürger und Unternehmen ändert sich zunächst so gut wie nichts. London und Brüssel wollen währenddessen ihre Beziehung aushandeln.