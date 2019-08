Alice Weidel im Bundestag

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, hat die Forderung ihrer Partei nach einem Verbot von Vollverschleierung in der Öffentlichkeit erneuert. Aus Sicherheitsgründen müssten menschliche Gesichter in der Öffentlichkeit erkennbar sein, sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Es zeichne die deutsche Gesellschaft aus, dass Männer und Frauen auf Augenhöhe kommunizierten. Weidel äußerte sich aus Anlass des Burkaverbots, das ab sofort in den Niederlanden gilt.