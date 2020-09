Nach den Streiks wird bei der Postbank wieder verhandelt. Archiv.

Im Tarifkonflikt mit der Postbank verzichtet die Gewerkschaft Verdi bis mindestens Mittwoch auf Streiks. An dem Tag gehen die Verhandlungen mit der Postbank in Königswinter weiter, teilte die Gewerkschaft mit.



Die Arbeitnehmervertreter hätten das verbesserte Angebot geprüft und beschlossen, weiterzuverhandeln. Am 1. Oktober hatte die Postbank ihr Tarifangebot nachgebessert, um unbefristete Streiks abzuwenden. Es sieht eine Erhöhung der Gehälter um 4,1 Prozent vor. Verdi hatte 7 Prozent verlangt.