AfD-Schild (Archiv).

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Das Rathaus der sächsischen Stadt Grimma ist vor einer AfD-Wahlkampfveranstaltung mit Farbe und Fäkalien beschmiert worden. Dies sei dumpfe Gewalt von dummen Menschen, sagte der parteilose Oberbürgermeister Matthias Berger. Am Abend gab es Proteste gegen den Auftritt des Thüringer Landeschefs Björn Höcke.



Auch ein AfD-Parteibüro in Lugau im Erzgebirge wurde beschmiert. In Kiel gab es einen Farb-Anschlag auf das Haus eines AfD-Kommunalpolitikers.