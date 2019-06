Tankwart an einer Tankstelle in Cottbus. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Nach den Zwischenfällen mit Handelsschiffen im Golf von Oman sind die Ölpreise gestiegen. Nach Aussage des Mineralölwirtschaftsverbandes könnte das für Autofahrer zu höheren Kraftstoffpreisen führen.



Zwar hänge der Benzinpreis nicht direkt am Ölpreis, wenn der Ölpreis aber zulege, steige "über kurz oder lang meistens" auch der Produktpreis für Benzin und Diesel, sagte der Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes, Alexander von Gersdorff. "Und das kommt dann auch an der Tankstelle an."