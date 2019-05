US-Soldaten am Rio Grande (Archiv).

Quelle: Eric Gay/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will "bewaffnete Soldaten" an die Grenze zu Mexiko schicken. Das kündigte Trump auf Twitter an. Mexikanische Soldaten hätten kürzlich Waffen gegen US-Soldaten gezogen. Nun würden bewaffnete Soldaten an die Grenze geschickt.



Das US-Magazin "Newsweek" hatte vor mehreren Tagen von einem Vorfall im Grenzgebiet in Texas berichtet. Demnach hatten mexikanische Soldaten einen US-Soldaten die Waffe abgenommen. Es gab wohl Missverständnisse über den genauen Grenzverlauf.