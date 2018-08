Der Frankfurt Flughafen wurde teilweise geräumt. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Der Grund für die Teilräumung des Frankfurter Flughafens ist laut Bundespolizei ein Vorfall an der Sicherheitskontrolle. "Wir wissen, dass mindestens eine Person unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt ist", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen.



Die Sicherheitskontrollen seien noch nicht abgeschlossen gewesen. Deshalb habe die Einsatzführung entschieden, das Boarding zu stoppen und den Sicherheitsbereich zu räumen.