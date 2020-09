Flüchtlinge kommen in Lesbos an. Archivbild

Quelle: Petros Giannakouris/AP/dpa

Der Flüchtlingszustrom aus der Türkei zu den griechischen Inseln dauert weiter an. Es seien 474 Migranten vor und auf diesen Inseln aufgegriffen worden, teilten das Ministerium für Bürgerschutz in Athen und die Küstenwache in Piräus mit.



Mittlerweile harren auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos mehr als 33.400 Menschen in überfüllten Lagern und anderen Unterkünften aus. Seit Jahresbeginn sind mehr Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln gekommen als im gesamten Vorjahr.