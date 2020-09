Israel-Flagge auf Schornstein in Leipzig (Symbolbild)

Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Am Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus haben Unbekannte eine Israel-Flagge an einem Schornstein in Leipzig befestigt. Die Polizei prüft, ob eine Straftat im Sinne der Volksverhetzung vorliegt, sagte eine Sprecherin. Die Polizei stehe in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft.



Die Feuerwehr holte die Fahne nach Angaben der Polizei mit Hilfe einer Drehleiter am Montagnachmittag vom etwa 30 Meter hohen Schornstein herunter. Die Spurensicherung ist eingeschaltet.