Cheng war am Donnerstagabend auf dem Weg zu einer Veranstaltung in London, als sie unvermittelt von Demonstranten umringt wurde. Diese blendeten sie mit Taschenlampen und bezeichneten sie als "Mörderin". Die chinesische Botschaft in London erklärte, Cheng sei zu Boden gedrückt und an der Hand verletzt worden.