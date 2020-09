Polizisten durchsuchen Wohneigentum.

Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Stichwaffenattacke von London für sich reklamiert. Am Sonntagnachmittag hatte ein vorzeitig aus der Haft entlassener Mann im Süden der britischen Hauptstadt Passanten attackiert. Drei Menschen wurden dabei verletzt, die Polizei erschoss den Täter.



Der Täter sei ein IS-Kämpfer gewesen und Aufrufen zu entsprechenden Angriffen gefolgt, hieß es in einer über das Internet verbreiteten Nachricht des IS-Sprachrohrs Amak.